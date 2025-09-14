Вдень 14 вересня у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин там пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Яка причина вибухів у Запоріжжі?

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 10:33. Місцеві моніторингові пабліки писали про рух ворожого БпЛА поблизу міста.

Близько 10:34 у самому Запоріжжі пролунали вибухи. За даними Івана Федорова, там працюють Сили оборони.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– йдеться в повідомленні.

Про наслідки атаки наразі подробиць немає. У разі оголошення небезпеки варто якомога швидше пройти в укриття.

