У Запоріжжі пролунали вибухи: у місті працює ППО
- У Запоріжжі оголосили повітряну тривогу і пролунали вибухи, працювала ППО.
- Причиною тривоги став рух ворожого БпЛА поблизу міста, подробиці наслідків атаки поки що відсутні.
Вдень 14 вересня у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин там пролунали вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Дивіться також Вибухи прогриміли у Запоріжжі: ворог атакує авіабомбами
Яка причина вибухів у Запоріжжі?
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 10:33. Місцеві моніторингові пабліки писали про рух ворожого БпЛА поблизу міста.
Близько 10:34 у самому Запоріжжі пролунали вибухи. За даними Івана Федорова, там працюють Сили оборони.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– йдеться в повідомленні.
Про наслідки атаки наразі подробиць немає. У разі оголошення небезпеки варто якомога швидше пройти в укриття.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.