Як вночі відпрацювала ППО?

За ніч російська армія застосувала проти України балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та ударні БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків. Вороже озброєння рухалося з напрямків Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Серед дронів "Шахедів" було понад 25.

Для відбиття атаки війська застосували авіацію, зенітні ракетні комплекси, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона разом знешкодила 52 ворожі БпЛА різних типів на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни.

Балістична ракета, а також 6 ударних БпЛА влучили на трьох локаціях. Падіння уламків зафіксоване на двох локаціях.



Збиті цілі вночі 14 вересня / Інфографіка Повітряних Сил

Повітряні Сили попередили, що вранці, 14 вересня, ворог почав атаку новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку.

Що відомо про наслідки атаки по Україні?