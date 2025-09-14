Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Россия атаковала Украину "Шахедами": для каких регионов была угроза ударов

Как ночью отработала ПВО?

За ночь российская армия применила против Украины баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" и ударные БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов по направлениям. Вражеское вооружение двигалось с направлений Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Среди дронов "Шахедов" было более 25.

Для отражения атаки войска применили авиацию, зенитные ракетные комплексы, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Противовоздушная оборона вместе обезвредила 52 вражеских БПЛА различных типов на Севере, Юге, Востоке и в центре страны.

Баллистическая ракета, а также 6 ударных БпЛА попали на трех локациях. Падение обломков зафиксировано на двух локациях.



Сбитые цели ночью 14 сентября / Инфографика Воздушных Сил

Воздушные Силы предупредили, что утром, 14 сентября, враг начал атаку новой волной БпЛА с северо-восточного направления.

Что известно о последствиях атаки по Украине?