В Запорожье прогремели взрывы
- В ночь на 26 октября в Запорожье были слышны взрывы из-за атаки ударных беспилотников.
- Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА еще в 22:24 25 октября.
Россия продолжает атаковать Украину. На этот раз под ударом оказалось Запорожье.
В ночь на 26 октября там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Запорожье.
Смотрите также Взрыв был в нескольких метрах: мужчина в свой день рождения едва не погиб от атаки на Харьков
Что известно о взрывах в Запорожье?
Еще в 22:24 25 октября Воздушные силы предупреждали об ударных беспилотниках на севере Запорожья, курсом на северо-восток. Около 00:13 26 октября в городе было громко.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Какие еще города недавно атаковала Россия?
В пригороде Харькова поздно ночью 25 октября слышали серию взрывов. Тогда Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников, которые движутся курсом на Мерефу.
Вечером 24 октября ПВО по вражеским целям работала на Киевщине. Воздушные силы писали о беспилотниках над Броварским районом Киевской области. Эти данные приводили и мониторинговые сообщества.
Кроме этого, днем 24 октября взрывы прогремели в Одесской области. Там россияне впервые применили КЭБы по гражданской инфраструктуре.