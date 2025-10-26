В Запорожье прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать Украину. На этот раз под ударом оказалось Запорожье.

В ночь на 26 октября там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Запорожье.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Еще в 22:24 25 октября Воздушные силы предупреждали об ударных беспилотниках на севере Запорожья, курсом на северо-восток. Около 00:13 26 октября в городе было громко.

