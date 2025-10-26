Укр Рус
24 Канал Главные новости В Запорожье прогремели взрывы
26 октября, 00:17
2

В Запорожье прогремели взрывы

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • В ночь на 26 октября в Запорожье были слышны взрывы из-за атаки ударных беспилотников.
  • Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА еще в 22:24 25 октября.

Россия продолжает атаковать Украину. На этот раз под ударом оказалось Запорожье.

В ночь на 26 октября там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Запорожье.

Смотрите также Взрыв был в нескольких метрах: мужчина в свой день рождения едва не погиб от атаки на Харьков

Что известно о взрывах в Запорожье?

Еще в 22:24 25 октября Воздушные силы предупреждали об ударных беспилотниках на севере Запорожья, курсом на северо-восток. Около 00:13 26 октября в городе было громко.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Какие еще города недавно атаковала Россия?

  • В пригороде Харькова поздно ночью 25 октября слышали серию взрывов. Тогда Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников, которые движутся курсом на Мерефу.

  • Вечером 24 октября ПВО по вражеским целям работала на Киевщине. Воздушные силы писали о беспилотниках над Броварским районом Киевской области. Эти данные приводили и мониторинговые сообщества.

  • Кроме этого, днем 24 октября взрывы прогремели в Одесской области. Там россияне впервые применили КЭБы по гражданской инфраструктуре.