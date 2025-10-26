Укр Рус
26 жовтня, 00:17
У Запоріжжі прогриміли вибухи

Надія Батюк
Основні тези
  • У ніч на 26 жовтня в Запоріжжі було чутно вибухи, що пов'язані з атакою ударних безпілотників.
  • Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА ще о 22:24 25 жовтня.

Росія продовжує атакувати Україну. Цього разу під ударом опинилося Запоріжжя.

У ніч на 26 жовтня там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Запоріжжя.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Ще о 22:24 25 жовтня Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі Запоріжжя, курсом на північний схід. Близько 00:13 26 жовтня у місті було гучно.

