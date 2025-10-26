У ніч на 26 жовтня там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Запоріжжя.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Ще о 22:24 25 жовтня Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі Запоріжжя, курсом на північний схід. Близько 00:13 26 жовтня у місті було гучно.

