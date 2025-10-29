В Запорожье прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать Украину. Гражданское население постоянно страдает от действий российских оккупантов.

Вечером 29 октября взрывы были слышны в Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Что известно о взрывах в Запорожье?

В 20:56 Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье. Через несколько минут в городе было шумно.

После взрывов местные паблики сообщали о перебоях со светом в Запорожье. Федоров призвал жителей до отбоя угрозы оставаться в укрытиях.

Российские атаки на Запорожье: коротко о главном