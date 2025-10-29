В Запорожье прогремели взрывы
Россия продолжает атаковать Украину. Гражданское население постоянно страдает от действий российских оккупантов.
Вечером 29 октября взрывы были слышны в Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Что известно о взрывах в Запорожье?
В 20:56 Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье. Через несколько минут в городе было шумно.
После взрывов местные паблики сообщали о перебоях со светом в Запорожье. Федоров призвал жителей до отбоя угрозы оставаться в укрытиях.
Российские атаки на Запорожье: коротко о главном
Россия атаковала Запорожье 22 октября. В результате этого пострадали многоэтажные дома, без электроснабжения осталось почти 2 000 человек. За медицинской помощью обратилось 13 человек.
Тогда как ночью 18 октября атака дронов-камикадзе вызвала взрывы в городе. В результате обстрела возник пожар в административном здании.
Кроме этого, около 6 часов утра 10 октября стало известно о повреждении газовых объектов в Запорожье в результате обстрелов. В связи с этим в пресс-службе Запорожгаз указывали, что важно временно ограничить потребление природного газа и обратились к жителям с просьбой минимально использовать газовые приборы до завершения аварийных работ.