  • Силы ПВО сбили/подавили 97 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

  • В Воздушных силах сообщили, что было зафиксировано попадание 17 дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.