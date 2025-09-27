В Запорожской области днем ​​в субботу, 27 сентября, были слышны взрывы. В регионе работают силы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

Что известно о взрывах в Запорожской области?

В 12:01 была объявлена воздушная тревога в общинах Запорожской области. Буквально тогда же глава ОВА сообщил о работе сил ПВО.

Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах, – говорится в сообщении.

Больше деталей Федоров не уточнял. В то же время местные телеграм-каналы писали, что силы ПВО работали по вражескому дрону-разведчику.

По состоянию на 12:21 в области все еще продолжается тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Чем Россия била этой ночью по Украине?

Ночью 27 сентября российская армия атаковала Украину 115-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Более 70 из этих вражеских воздушных целей – "Шахеды".