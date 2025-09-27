Силы ПВО сбили/подавили 97 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
В Воздушных силах сообщили, что было зафиксировано попадание 17 дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
В Запорожье слышны взрывы: работает ПВО
- В Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
- В ОВА сообщили о работе сил ПВО.
В Запорожской области днем в субботу, 27 сентября, были слышны взрывы. В регионе работают силы ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.
Что известно о взрывах в Запорожской области?
В 12:01 была объявлена воздушная тревога в общинах Запорожской области. Буквально тогда же глава ОВА сообщил о работе сил ПВО.
Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах, – говорится в сообщении.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.
Больше деталей Федоров не уточнял. В то же время местные телеграм-каналы писали, что силы ПВО работали по вражескому дрону-разведчику.
По состоянию на 12:21 в области все еще продолжается тревога.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Чем Россия била этой ночью по Украине?
Ночью 27 сентября российская армия атаковала Украину 115-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Более 70 из этих вражеских воздушных целей – "Шахеды".