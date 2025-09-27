27 вересня, 12:02
В Запоріжжі чути вибухи: працює ППО
В Запорізькій області вдень в суботу, 27 вересня, було чутно вибухи. В регіоні працюють сили ППО.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.
Що відомо про вибухи в Запорізькій області?
О 12:01 була оголошена повітряна тривога у громадах Запорізької області. Буквально тоді ж глава ОВА повідомив про роботу сил ППО.
Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– ідеться в повідомленні.
Більше деталей Федоров не уточняв. Водночас місцеві телеграм-канали писали, що сили ППО працювали по ворожому дрону-розвіднику.