Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Дрони рухалися з Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в тимчасово окупованому Криму.

Як відпрацювала ППО в ніч проти 27 вересня?

Протиповітряна оборона у складі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем і мобільних вогневих груп змогла знешкодити 97 ворожих БпЛА.

Серед збитих цілей – немало "Шахедів", "Гербери" та дрони інших типів. Їх знешкодили на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

17 ударних БпЛА, на жаль, влучили на 6 локаціях, а уламки впали на двох локаціях.