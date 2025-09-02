Укр Рус
2 сентября, 11:36
В Житомире прогремели взрывы

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 2 сентября в Житомире раздались взрывы.
  • В регионе объявлена ​​тревога из-за российских дронов.

Утром 2 сентября в Житомире слышали взрывы. На город летели дроны.

В 10:21 в Житомирской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Житомире?

В 10:23 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА двигаются из Киевщины в направлении Житомирской области.

В 11:30 в Житомире раздались взрывы. В полиции сообщили о работе ПВО.

Тем временем мониторы предупредили, что из Киевщины на Житомирщину двигаются 3 "Шахеда". Также три дрона атакуют непосредственно Житомир.

В 11:44 Воздушные силы снова сообщили о движении беспилотников в направлении Житомира и Озерного.

Что известно о ночной атаке на Украину 2 сентября?

  • В ночь на 2 сентября враг нанес дроновый удар по Украине, использовав 150 БПЛА. Из них 120 удалось обезвредить.
  • Зафиксировано попадание беспилотников в 9 локациях, а также падение обломков – в 5.
  • В Измаиле оккупанты обстреляли припортовую инфраструктуру, ранение получил 22-летний мужчина.
  • Масштабный пожар произошел в нежилом помещении в Сумах. Там поврежден ряд гражданских объектов. Пострадала 14-летняя девочка.
  • В Белой Церкви во время тушения пожара в гаражном кооперативе было обнаружено тело мужчины.