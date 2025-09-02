2 сентября, 11:36
В Житомире прогремели взрывы
Основные тезисы
- 2 сентября в Житомире раздались взрывы.
- В регионе объявлена тревога из-за российских дронов.
Утром 2 сентября в Житомире слышали взрывы. На город летели дроны.
В 10:21 в Житомирской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Житомире?
В 10:23 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА двигаются из Киевщины в направлении Житомирской области.
В 11:30 в Житомире раздались взрывы. В полиции сообщили о работе ПВО.
Тем временем мониторы предупредили, что из Киевщины на Житомирщину двигаются 3 "Шахеда". Также три дрона атакуют непосредственно Житомир.
В 11:44 Воздушные силы снова сообщили о движении беспилотников в направлении Житомира и Озерного.
Что известно о ночной атаке на Украину 2 сентября?
- В ночь на 2 сентября враг нанес дроновый удар по Украине, использовав 150 БПЛА. Из них 120 удалось обезвредить.
- Зафиксировано попадание беспилотников в 9 локациях, а также падение обломков – в 5.
- В Измаиле оккупанты обстреляли припортовую инфраструктуру, ранение получил 22-летний мужчина.
- Масштабный пожар произошел в нежилом помещении в Сумах. Там поврежден ряд гражданских объектов. Пострадала 14-летняя девочка.
- В Белой Церкви во время тушения пожара в гаражном кооперативе было обнаружено тело мужчины.