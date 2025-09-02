Утром 2 сентября в Житомире слышали взрывы. На город летели дроны.

В 10:21 в Житомирской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры Нежина: в городе нет света и воды

Что известно о взрывах в Житомире?

В 10:23 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА двигаются из Киевщины в направлении Житомирской области.

В 11:30 в Житомире раздались взрывы. В полиции сообщили о работе ПВО.

Тем временем мониторы предупредили, что из Киевщины на Житомирщину двигаются 3 "Шахеда". Также три дрона атакуют непосредственно Житомир.

В 11:44 Воздушные силы снова сообщили о движении беспилотников в направлении Житомира и Озерного.

Что известно о ночной атаке на Украину 2 сентября?