2 вересня, 11:36
У Житомирі прогриміли вибухи
Основні тези
- 2 вересня в Житомирі пролунали вибухи.
- У регіоні оголошена тривога через російські дрони.
Вранці 2 вересня у Житомирі чули вибухи. На місто летіли дрони.
О 10:21 на Житомирщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Житомирі?
О 10:23 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються з Київщини у напрямку Житомирщини.
О 11:30 у Житомирі пролунали вибухи. У поліції повідомили про роботу ППО.
Тим часом монітори попередили, що з Київщини на Житомирщину рухаються 3 "Шахеди". Також три дрони атакують безпосередньо Житомир.
О 11:44 Повітряні сили знову повідомили про рух безпілотників у напрямку Житомира та Озерного.