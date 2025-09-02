О 10:21 на Житомирщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни вдарили по підприємству критичної інфраструктури Ніжина: у місті немає світла та води

Що відомо про вибухи у Житомирі?

О 10:23 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються з Київщини у напрямку Житомирщини.

О 11:30 у Житомирі пролунали вибухи. У поліції повідомили про роботу ППО.

Тим часом монітори попередили, що з Київщини на Житомирщину рухаються 3 "Шахеди". Також три дрони атакують безпосередньо Житомир.

О 11:44 Повітряні сили знову повідомили про рух безпілотників у напрямку Житомира та Озерного.