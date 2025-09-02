Загалом для удару противник використав 150 безпілотників, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Скільки дронів збила ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00 силами ППО знешкоджено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків – на 5 локаціях.

Зауважимо, що окупанти обстріляли дронами Білу Церкву. У місті пошкоджено багатоповерхові будинки, спалахнули пожежі у гаражному кооперативі, на торгових та виробничих підприємствах. Під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу було виявлено тіло чоловіка. Є постраждалі.

Також під ударом опинився Ізмаїл. Там ворог атакував припортову інфраструктуру.