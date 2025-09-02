В горсовете сообщили о последствиях ударов врага. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Атака дронов на Белую Церковь 2 сентября: какие последствия и реакция власти?
В ночь на 2 сентября 2025 года Белая Церковь подверглась атаке дронов, о чем сообщил секретарь городского совета Владимир Вовкотруб. В результате вражеского удара в городе вспыхнул пожар, который привел к задымлению.
Местные власти призвали жителей закрыть окна и сохранять спокойствие. Сейчас спасательные службы работают над ликвидацией последствий.
К сожалению, атака не обошлась без жертв – есть пострадавшие, а также подтверждено гибель одного человека. В ОВА объяснили, что тело мужчины обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
В городе есть повреждения остекления многоэтажных домов, пожара в гаражном кооперативе, на торговых и производственных предприятиях. Точное количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.
Последствия атаки врага на Белую Церковь 2 сентября / Фото ОВА и горсовета
Куда еще целился враг ночью 2 сентября и что известно о последствиях?
- Российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками, серия взрывов прогремела в Измаильском районе. Впоследствии стало известно, что пострадала припортовая инфраструктура.
- По меньшей мере два взрыва прогремели в Сумах, от чего произошел масштабный пожар. Атака БпЛА разрушила помещение торгового ряда, и повредила жилые здания. Здесь также есть пострадавшие, среди них ребенок.