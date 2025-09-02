В горсовете сообщили о последствиях ударов врага. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Атака дронов на Белую Церковь 2 сентября: какие последствия и реакция власти?

В ночь на 2 сентября 2025 года Белая Церковь подверглась атаке дронов, о чем сообщил секретарь городского совета Владимир Вовкотруб. В результате вражеского удара в городе вспыхнул пожар, который привел к задымлению.

Местные власти призвали жителей закрыть окна и сохранять спокойствие. Сейчас спасательные службы работают над ликвидацией последствий.

К сожалению, атака не обошлась без жертв – есть пострадавшие, а также подтверждено гибель одного человека. В ОВА объяснили, что тело мужчины обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

В городе есть повреждения остекления многоэтажных домов, пожара в гаражном кооперативе, на торговых и производственных предприятиях. Точное количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

Последствия атаки врага на Белую Церковь 2 сентября / Фото ОВА и горсовета

