Освобожденный киллер Красиков мог быть охранником Путина и причастным к Революции Достоинства, – WSJ

Западные СМИ считают, что уволенный сотрудник ФСБ Вадим Красиков мог быть охранником диктатора Путина в 90-е годы. Кроме того, его след нашли в убийстве экс-мэра Санкт-Петербурга Собчака и в преступлениях против участников Революции Достоинства в 2014 году.

Именно из-за близких отношений с Красиковым Путин мог добиваться его освобождения. Путинский приспешник даже неоднократно рассказывал о нем своей семье, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западные спецслужбы.

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Путин был лояльным к Красикову

Российские аналитики уже давно имели подозрения, что Путин и Красиков были знакомы еще со времен, когда российский диктатор был заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

"Президент (Путин – 24 Канал) был настолько лояльным к дважды женатому отцу троих детей, что представители западной разведки предполагали, что он был личным охранником Путина. Близкие российские аналитики подозревали их связи еще со времен, когда президент был заместителем мэра охваченного мафией Санкт-Петербурга. Одетый в дизайнерскую одежду Красиков зарабатывал 10 000 долларов ежемесячно, а также бонусы за, как он говорил своей семье, командировки. Его жена... жаловалась членам семьи, что он покупает Porsche и BMW так часто, что она не успевает привыкнуть их водить", – рассказывает WSJ.

Они были настолько близки, что вместе посетили стрельбище. Путин "хорошо стреляет",

– пишет WSJ.

К слову, в издании также предполагают, что Красиков участвовал в убийствах участников Революции Достоинства в 2014 году.

Путин годами требовал освободить Красикова из тюрьмы в Берлине

В 2019 году Красиков пробрался в Берлин по российскому паспорту на имя Вадима Соколова.

Там он убил Зелимхана Хангошвили, который в свое время воевал против России во второй чеченской и в грузинской войнах. Приговор убийце вынесли в 2021 году.

"Он был арестован при попытке сменить парик и сбежать на электрическом скутере, лысый стрелок... почти не сказал ни слова в течение всего судебного процесса по делу об убийстве. Он даже не сказал следователям своего имени, которое оставалось тайной, пока болгарский журналист-расследователь Христо Грозев не помог его раскрыть", – пишет WSJ.

Все эти годы Путин требовал вернуть Красикова в Россию. А в Германии уверены, что убийство было совершено именно по заказу российских спецслужб.

В то же время в России уже признали, что Красиков был агентом ФСБ. По словам Дмитрия Пескова, он служил в подразделении "Альфа". Вместе с ним на российские спецслужбы могли работать еще несколько членов президентской охраны.

Красиков и Путин могут быть причастны к убийству Собчака

По данным Bild, киллер Красиков имеет и другие знания, "опасные для Кремля".

"Российский диктатор мог опасаться, что Красиков раскроет важную информацию, если останется в немецкой тюрьме, – из мести российскому режиму, который не делает все для его освобождения, или чтобы заключить сделку с Германией. Есть подозрение, что Красиков мог сыграть роль в приходе Путина к власти", – пишет издание.

В 90-е годы Красиков также работал на мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и "принимал меры против их политических оппонентов". Но в феврале 2000 года, то есть через несколько недель после начала президентства Путина, Собчак внезапно умер.

Официальная причина смерти – сердечный приступ. Впрочем, это осталось лишь одной из версий, а родственники предполагали, что Собчака убили.

Западные спецслужбы считают, что именно Красиков и Путин могут быть причастны к этому.