Звільнений кілер Красіков міг бути охоронцем Путіна і причетним до Революції Гідності, – WSJ

Західні ЗМІ вважають, що звільнений кілер Вадім Красіков міг бути охоронцем диктатора Путіна в 90-ті роки. Окрім того, його слід знайшли в убивстві ексмера Санкт-Петербурга Собчака та у злочинах проти учасників Революції Гідності у 2014 році.

Саме через близькі стосунки із Красіковим Путін міг добиватися його звільнення. Путінський посіпака навіть неодноразово розповідав про нього своїй сім'ї, пише The Wall Street Journal із посиланням на західні спецслужби.

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Путін був лояльним до Красікова

Російські аналітики вже давно мали підозри, що Путін та Красіков були знайомі ще з часів, коли російський диктатор був заступником мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

"Президент (Путін – 24 Канал) був настільки лояльним до двічі одруженого батька трьох дітей, що представники західної розвідки припускали, що він був особистим охоронцем Путіна. Близькі російські аналітики підозрювали їхні зв’язки ще з часів, коли президент був заступником мера охопленого мафією Санкт-Петербурга. Одягнений у дизайнерський одяг Красіков заробляв 10 000 доларів щомісяця, а також бонуси за, як він казав своїй родині, відрядження. Його дружина ... скаржилася членам сім'ї, що він купує Porsche і BMW так часто, що вона не встигає звикнути їх водити", – розповідає WSJ.

Вони були настільки близькі, що разом відвідали стрільбище. Путін "добре стріляє",

– пише WSJ.

До слова, у виданні також припускають, що Красіков брав участь у вбивствах учасників Революції Гідності у 2014 році.

Путін роками вимагав звільнити Красікова із в'язниці у Берліні

У 2019 році Красіков пробрався до Берліна за російським паспортом на ім'я Вадима Соколова.

Там він убив Зелімхана Хангошвілі, який свого часу воював проти Росії у другій чеченській і в грузинській війнах. Вирок вбивці винесли у 2021 році.

"Він був заарештований під час спроби змінити перуку та втекти на електричному скутері, лисий стрілець ... майже не промовив жодного слова протягом усього судового процесу у справі про вбивство. Він навіть не сказав слідчим свого імені, яке залишалося таємницею, поки болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозев не допоміг його розкрити", – пише WSJ.

Усі ці роки Путін вимагав повернути Красікова у Росію. А в Німеччині впевнені, що вбивство було здійснене саме на замовлення російських спецслужб.

Водночас у Росії уже визнали, що Красіков був агентом ФСБ. За словами Дмітрія Пєскова, він служив у підрозділі "Альфа". Разом з ним на російські спецслужби могли працювати ще декілька членів президентської охорони.

Красіков та Путін можуть бути причетними до вбивства Собчака

За даними Bild, кілер Красіков має й інші знання, "небезпечні для Кремля".

"Російський диктатор міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці – з помсти російському режиму, який не робить все для його звільнення, або щоб укласти угоду з Німеччиною. Є підозра, що Красіков міг зіграти роль у приході Путіна до влади", – пише видання.

У 90-ті роки Красіков також працював на мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака та "вживав заходів проти їхніх політичних опонентів". Але у лютому 2000 року, тобто через кілька тижнів після початку президентства Путіна, Собчак раптово помер.

Офіційна причина смерті – серцевий напад. Втім, це залишилося лише однією з версій, а родичі припускали, що Собчака убили.

Західні спецслужби вважають, що саме Красіков та Путін можуть бути причетними до цього.