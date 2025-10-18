Хотел воевать против России и имел девушку: появились детали об убитом в Ирландии подростке
- Вадима Давыденко, украинского подростка, убили в Ирландии, где он стремился учиться. Украинцы и ирландцы возмущены.
- Вадим мечтал вернуться в Украину, чтобы воевать.
Вадима Давиденко зарезали в Ирландии. Подросток недавно приехал в эту страну и хотел учиться там. Друзья семьи рассказали, чем он увлекался.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail і The Irish Times.
Что известно о подростке, которого зарезали в Ирландии?
Друг семьи рассказал, что Вадим увлекался спортом и ИТ. Он хотел выучиться на специалиста по кибербезопасности, вернуться в Украину и "воевать на передовой в составе кибердивизиона".
Парень приехал в Ирландию несколько дней назад, чтобы получить более хорошее образование.
Он пропустил свой рейс из Польши в Ирландию, и его семья настаивала на том, чтобы он вернулся домой, но Вадим настаивал на своем путешествии,
– цитируют СМИ друга семьи.
В Украине у него осталась девушка, которая теперь абсолютно опустошена новостью о гибели Вадима. Она надеялась навестить его в Ирландии.
Как погиб Вадим Давиденко?
15 октября Вадима убили фактически в квартире. Он и еще трое парней жили в центре жилого комплекса Grattan Wood в Донагмиде – там жили подростки, которые прибыли в Ирландию без сопровождения взрослых и искали международной защиты (SCSIP).
Таких подростков в такие центры больше всего приезжает из Украины. На втором и третьем местах – Сомали и Афганистан.
Daily Mail указало, что подростка ранили ножом в голову, глаза и грудь.
Главный подозреваемый – сомалиец. Сейчас он с ранениями в больнице, поэтому допрос начнется только через несколько дней. Женщина, которая пыталась разнять подростков, тоже ранена.
Убийство Вадима возмутило всю украинскую общину в Ирландии. Люди хотят отдать дань погибшему – возможно, пустить цветы по реке, чтобы другие тоже обратили внимание на трагедию.
Есть вопросы к правительству Ирландии
Но ирландцы тоже возмущены. По данным СМИ, жители жилого комплекса Grattan Wood не знали о существовании центра в здании.
Мы об этом не знали, но я заметила, что в последнее время приходило и уходило больше молодых людей разных национальностей,
– сказала одна пожилая женщина.
Оппозиция и общественные деятели подчеркнули: проживание несовершеннолетних в таких центрах не регулируется, подростки живут одни.
Центром управляла частная компания, которая снимала помещение. Временное жилье предоставило ирландское Агентство по вопросам детей и семьи (Tusla). Контракт на проживание Tusla заключила как специальную экстренную договоренность (SEA).
"Агентство имеет место для 400 детей в жилых центрах, а остальные, примерно 150 несовершеннолетних, находятся под опекой сотрудников агентства в арендованном помещении, например в Донагмиде", – рассказали чиновники.
Украинская община призывает Tusla пересмотреть условия проживания детей.
Что будет дальше?
- Украинцы собрали 8 тысяч евро (350 тысяч гривен), чтобы перевезти тело парня в Украину. Родителям Вадима окажут материальную помощь на репатриацию тела.
- Посольство Украины в Ирландии на связи с семьей погибшего. Полиция Ирландии An Garda Síochána расследует обстоятельства трагедии.