Хотів воювати проти Росії і мав дівчину: з'явилися деталі про вбитого в Ірландії підлітка
18 жовтня, 18:18
Хотів воювати проти Росії і мав дівчину: з'явилися деталі про вбитого в Ірландії підлітка

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Вадима Давиденка, українського підлітка, вбили в Ірландії, де він прагнув навчатися. Українці та ірландці обурені.
  • Вадим мріяв повернутися в Україну, щоб воювати.

Вадима Давиденка зарізали в Ірландії. Підліток нещодавно приїхав у цю країну та хотів навчатися там. Друзі родини розповіли, чим він захоплювався.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail і The Irish Times

Що відомо про підлітка, якого зарізали в Ірландії? 

Друг сім'ї розповів, що Вадим захоплювався спортом і ІТ. Він хотів вивчитися на спеціаліста з кібербезпеки, повернутися в Україну та "воювати на передовій у складі кібердивізіону". 

Хлопець приїхав в Ірландію кілька днів тому, щоб здобути кращу освіту. 

Він пропустив свій рейс з Польщі до Ірландії, і його родина наполягала на тому, щоб він повернувся додому, але Вадим наполягав на своїй подорожі, 
– цитують ЗМІ друга родини. 

В Україні в нього залишилася дівчина, яка тепер абсолютно спустошена новиною про загибель Вадима. Вона сподівалася відвідати його в Ірландії. 

Як загинув Вадим Давиденко? 

15 жовтня Вадима вбили фактично у квартирі. Він і ще троє хлопців мешкав у центрі житлового комплексу Grattan Wood у Донагміді – там жили підлітки, які прибули до Ірландії без супроводу дорослих і шукали міжнародного захисту (SCSIP). 

Таких підлітків у такі центри найбільше приїздить з України. На другому і третьому місцях – Сомалі й Афганістан. 

Daily Mail указало, що підлітка поранили ножем в голову, очі та груди

Головний підозрюваний – сомалієць. Зараз він із пораненнями в лікарні, тож допит почнеться тільки за декілька днів. Жінка, яка намагалася розборонити підлітків, теж поранена. 

Вбивство Вадима збурило всю українську громаду в Ірландії. Люди хочуть віддати шану загиблому – можливо, пустити квіти по річці, щоб інші теж звернули увагу на трагедію.

Є питання до уряду Ірландії 

Але ірландці теж обурені. За даними ЗМІ, мешканці житлового комплексу Grattan Wood не знали про існування центру в будівлі. 

Ми про це не знали, але я помітила, що останнім часом приходило та йшло більше молодиків різних національностей, 
– сказала одна літня жінка. 

Опозиція та громадські діячі підкреслили: проживання неповнолітніх у таких центрах не регулюється, підлітки мешкають самі

Центром управляла приватна компанія, яка винаймала приміщення. Тимчасове житло надало ірландське Агентство з питань дітей та сім'ї (Tusla). Контракт на проживання Tusla уклала як спеціальну екстрену домовленість (SEA). 

"Агентство має місце для 400 дітей у житлових центрах, а решта, приблизно 150 неповнолітніх, перебувають під опікою співробітників агентства в орендованому приміщенні, як-от у Донагміді", – розповіли чиновники. 

Українська громада закликає Tusla переглянути умови проживання дітей. 

Що буде далі? 

  • Українці зібрали 8 тисяч євро (350 тисяч гривень), щоб перевезти тіло хлопця в Україну. Батькам Вадима нададуть матеріальну допомогу на репатріацію тіла.
  • Посольство України в Ірландії на зв'язку з родиною загиблого. Поліція Ірландії An Garda Síochána розслідує обставини трагедії.