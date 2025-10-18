Вадима Давиденка зарізали в Ірландії. Підліток нещодавно приїхав у цю країну та хотів навчатися там. Друзі родини розповіли, чим він захоплювався.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail і The Irish Times.

Що відомо про підлітка, якого зарізали в Ірландії?

Друг сім'ї розповів, що Вадим захоплювався спортом і ІТ. Він хотів вивчитися на спеціаліста з кібербезпеки, повернутися в Україну та "воювати на передовій у складі кібердивізіону".

Хлопець приїхав в Ірландію кілька днів тому, щоб здобути кращу освіту.

Він пропустив свій рейс з Польщі до Ірландії, і його родина наполягала на тому, щоб він повернувся додому, але Вадим наполягав на своїй подорожі,

– цитують ЗМІ друга родини.

В Україні в нього залишилася дівчина, яка тепер абсолютно спустошена новиною про загибель Вадима. Вона сподівалася відвідати його в Ірландії.

Як загинув Вадим Давиденко?

15 жовтня Вадима вбили фактично у квартирі. Він і ще троє хлопців мешкав у центрі житлового комплексу Grattan Wood у Донагміді – там жили підлітки, які прибули до Ірландії без супроводу дорослих і шукали міжнародного захисту (SCSIP).

Таких підлітків у такі центри найбільше приїздить з України. На другому і третьому місцях – Сомалі й Афганістан.

Daily Mail указало, що підлітка поранили ножем в голову, очі та груди.

Головний підозрюваний – сомалієць. Зараз він із пораненнями в лікарні, тож допит почнеться тільки за декілька днів. Жінка, яка намагалася розборонити підлітків, теж поранена.

Вбивство Вадима збурило всю українську громаду в Ірландії. Люди хочуть віддати шану загиблому – можливо, пустити квіти по річці, щоб інші теж звернули увагу на трагедію.

Є питання до уряду Ірландії

Але ірландці теж обурені. За даними ЗМІ, мешканці житлового комплексу Grattan Wood не знали про існування центру в будівлі.

Ми про це не знали, але я помітила, що останнім часом приходило та йшло більше молодиків різних національностей,

– сказала одна літня жінка.

Опозиція та громадські діячі підкреслили: проживання неповнолітніх у таких центрах не регулюється, підлітки мешкають самі.

Центром управляла приватна компанія, яка винаймала приміщення. Тимчасове житло надало ірландське Агентство з питань дітей та сім'ї (Tusla). Контракт на проживання Tusla уклала як спеціальну екстрену домовленість (SEA).

"Агентство має місце для 400 дітей у житлових центрах, а решта, приблизно 150 неповнолітніх, перебувають під опікою співробітників агентства в орендованому приміщенні, як-от у Донагміді", – розповіли чиновники.

Українська громада закликає Tusla переглянути умови проживання дітей.

Що буде далі?