Танки НАТО мы вряд ли увидим: как ответит Альянс на провокации вагнеровцев

В Беларусь продолжают прибывать боевики ЧВК "Вагнера". Наемники Евгения Пригожина могут прибегнуть к провокациям на границе со странами НАТО, но реакция Альянса вряд ли будет жесткой.

Такое мнение 24 Каналу выразил Юрий Рашкин – общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин. Как известно, вагнеровцы двигаются в сторону Сувалкского коридора.

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"Если речь о террористах, пытающихся внедриться под видом пограничников или мигрантов, трудно представить, что НАТО среагирует танками", – отметил Рашкин.

Как НАТО отреагирует в случае провокаций вагнеровцев: смотрите видео

Вагнеровцы прощупывают, что можно сделать, чтобы не пересечь "красные линии". Здесь трудно применить пятую статью НАТО, потому что угроза не столь очевидна.

Как НАТО может ответить

По пятой статье учредительного договора НАТО, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразными, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению.

Единственная возможность для разумного отпора – все торговые и экономические санкции, которые еще не были введены. На большее Альянс может не отважиться.

В то же время, не стоит ожидать каких-либо серьезных инцидентов на границе Беларуси. Скорее всего, произойдет новый всплеск активности мигрантов.

Вагнеровцы в Беларуси: основное

После мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт с минобороны России, перемещаются в Беларусь. Их первые колонны, двигавшиеся в лагерь под Осиповичами, зафиксировали 15 июля.

Пригожин заявил, что собирается вместе с вагнеровцами сделать беларусскую армию "второй в мире". На границе с Польшей прошли их учения.

В ходе встречи с Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко сказал, что вагнеровцы "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув".

В 2021 году беларусские власти при поддержке России инициировали миграционный кризис на границе с ЕС. Активность мигрантов увеличилась в начале 2023 года.