Танки НАТО ми навряд побачимо: як відповість Альянс на провокації вагнерівців

До Білорусі продовжують прибувати бойовики ПВК "Вагнера". Найманці Євгенія Пригожина можуть вдатися до провокацій на кордоні з країнами НАТО, але реакція Альянсу навряд чи буде жорсткою.

Таку думку 24 Каналу висловив Юрій Рашкін – громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин. Як відомо, вагнерівці рухаються в бік Сувальського коридору.

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"Якщо мова про терористів, які намагаються вкорінитись під виглядом прикордонників чи мігрантів, важко уявити, що НАТО зреагує танками", – зазначив Рашкін.

Як НАТО зреагує в разі провокацій вагнерівців: дивіться відео

Вагнерівці промацують, що можна зробити, щоб не перетнути "червоні лінії". Тут важко застосувати п'яту статтю НАТО, бо загроза не настільки очевидна.

Як НАТО може відповісти

За п'ятою статтею засновницького договору НАТО, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Єдина можливість для розумної відсічі – усі торгові й економічні санкції, які ще не були впроваджені. На більше Альянс може не наважитись.

Водночас не варто очікувати якихось серйозних інцидентів на кордоні Білорусі. Найімовірніше, відбудеться новий сплеск активності мігрантів.

Вагнерівці в Білорусі: основне

Після заколоту Євгенія Пригожина вагнерівці, які відмовились підписати контракт з міноборони Росії, переміщуються до Білорусі. Їхні перші колони, які рухались до табору під Осиповичами, зафіксували 15 липня.

Пригожин заявив, що збирається разом з вагнерівцями зробити білоруську армію "другою у світі". На кордоні з Польщею відбулись їхні навчання.

Під час зустрічі з Владіміром Путіним 23 липня Алєксандр Лукашенко сказав, що вагнерівці "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува".

2021 року білоруська влада за підтримки Росії ініціювала міграційну кризу на кордоні з ЄС. Активність мігрантів збільшилась на початку 2023-го.