Вагнеровец или нет: премьер Молдовы назвал страну, гражданин которой стрелял в аэропорту
В аэропорту Кишинева неизвестный иностранец открыл стрельбу. Молдавский премьер отметил, гражданин какой страны совершил стрельбу и убил двух человек.
Инцидент произошел вечером 30 июня в Международном аэропорту Кишинева. Поэтому работников и пассажиров эвакуировали из здания, пишет 24 Канал.
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Кто мог произвести стрельбу в аэропорту Кишинева
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что в международном аэропорту Кишинева произошел серьезный инцидент с безопасностью.
43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции,
– написал Речан.
Высокопоставленный чиновник пояснил, что еще один человек – пассажир – получил ранения и находится под медицинским присмотром.
Также молдавский премьер заверил, что государственные учреждения уже повысили уровень мобилизации для безопасности и общественного порядка.
"Полиция расследует этот случай и предоставит полную информацию", – заверил молдавский премьер.
Что известно о стрельбе в Кишиневе
- Вечером 30 июня неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. Сначала говорилось, что это иностранец, которого не пустили в Молдову. СМИ даже писали, что это может быть россиянин, а именно участник ЧВК "Вагнера", однако эта информация не подтвердилась.
- После трагедии работу аэропорта приостановили, работников и пассажиров из помещения эвакуировали.
- Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что отряд полиции особого назначения FULGER обезвредил нападавшего, который даже забаррикадировался в одном из помещений и держал заложников. Он ранен, врачи оказывали злоумышленнику помощь.
- Издание ZdG написало, что прокуратура открыла дело по факту "террористического акта, совершенного путем убийства нескольких человек".
- Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших. Она отметила, что погиб пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.