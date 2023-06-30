Вагнерівець чи ні: прем'єр Молдови назвав країну, громадянин якої стріляв у аеропорту Кишинева

У аеропорту Кишинева невідомий іноземець відкрив стрілянину. Молдовський прем'єр зазначив, громадянин якої країни здійснив стрілянину та вбив двох людей.

Інцидент трапився ввечері 30 червня в Міжнародному аеропорту Кишинева. Через це працівників та пасажирів евакуювали з будівлі, пише 24 Канал.

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Хто міг здійснити стрілянину в аеропорту Кишинева

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що в міжнародному аеропорту Кишинева трапився серйозний інцидент з безпекою.

43-річному громадянинові Таджикистану заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу в стерильну зону для повернення назад він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вкраденого у співробітника прикордонної поліції,

– написав Речан.

Високопосадовець пояснив, що ще одна людина – пасажир – зазнала поранень та перебуває під медичним наглядом.

Також молдовський прем'єр запевнив, що державні установи вже підвищили рівень мобілізації задля безпеки та громадського порядку.

"Поліція розслідує цей випадок і надасть повну інформацію", – запевнив молдовський прем'єр.

Що відомо про стрілянину в Кишиневі