Вагнерівець чи ні: прем'єр Молдови назвав країну, громадянин якої стріляв у аеропорту Кишинева
У аеропорту Кишинева невідомий іноземець відкрив стрілянину. Молдовський прем'єр зазначив, громадянин якої країни здійснив стрілянину та вбив двох людей.
Інцидент трапився ввечері 30 червня в Міжнародному аеропорту Кишинева. Через це працівників та пасажирів евакуювали з будівлі, пише 24 Канал.
Дивіться також Наркотики, вбивства і банда: чим відомий "Храмий" з Івано-Франківська, якого хотіли застрелити
Хто міг здійснити стрілянину в аеропорту Кишинева
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що в міжнародному аеропорту Кишинева трапився серйозний інцидент з безпекою.
43-річному громадянинові Таджикистану заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу в стерильну зону для повернення назад він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вкраденого у співробітника прикордонної поліції,
– написав Речан.
Високопосадовець пояснив, що ще одна людина – пасажир – зазнала поранень та перебуває під медичним наглядом.
Також молдовський прем'єр запевнив, що державні установи вже підвищили рівень мобілізації задля безпеки та громадського порядку.
"Поліція розслідує цей випадок і надасть повну інформацію", – запевнив молдовський прем'єр.
Що відомо про стрілянину в Кишиневі
- Ввечері 30 червня невідомий відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева. Спочатку мовилось, що це іноземець, якого не впустили в Молдову. ЗМІ навіть писали, що це може бути росіянин, а саме – учасник ПВК "Вагнера", проте ця інформація не підтвердилась.
- Після трагедії роботу летовища призупинили, працівників та пасажирів з приміщення евакуювали.
- Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що загін поліції особливого призначення FULGER знешкодив нападника, який навіть був забарикадований в одному із приміщень та тримав заручників. Він поранений, лікарі надавали зловмиснику допомогу.
- Видання ZdG написало, що прокуратура відкрила справу за фактом "терористичного акту, вчиненого шляхом вбивства кількох осіб".
- Президентка Молдови Майя Санду висловила співчуття сім'ям загиблих. Вона зазначила, що справді загинув прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту.