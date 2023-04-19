Судимый за убийство вагнеровец вернулся с фронта и снова убил человека

Наемник ЧВК "Вагнера" вернулся с фронта и лишил жизни человека. Ранее россиянин уже был осужден за убийство.

Информацию об инциденте начали распространять российские СМИ. Как сообщается, трагедия произошла 17 апреля в самопровозглашенной "республике" Южная Осетия, информирует 24 Канал.

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Вагнеровец убил человека с ДЦП

Кадры из камеры наблюдения опубликовали в российских соцсетях На них видно, как мужчина набросился с ножом на прохожего.

Впоследствии стало известно, что убийца на видео - бывший заключенный и наемник ЧВК "Вагнера" с позывным "Арбалет". По предварительным данным, мужчину зовут Георгий Сиукаев. Он уже отбывал срок за убийство, совершенное в 2014 году. Человек должен был сидеть в тюрьме, но был завербован Пригожином.

В СМИ сообщают, что погибшим оказался 38-летний Сослан Валиев. Он был болен ДЦП.

Валиева доставили в больницу, где он скончался от полученных ран,

– заявили в пресс-службе так называемого МВД оккупированной республики.

В ППК "Вагнера" цинично прокомментировали убийство, которое совершил их наемник. Евгений Пригожин маразматически заявил, что "повторная преступность подопечных колеблется от 0,28 до 0,32%". По его словам, после службы в ЧВК наемники реже совершают преступления. Более того, Пригожин пообещал "уточнить детали инцидента".

Вагнеровец в отпуске убил свою жену

Неделями ранее сеть всколыхнула история мобилизованного узника из ЧВК "Вагнера", который воевал в Украине, а затем - убил женщину во время отпуска в России. Следует отметить, что против преступника не возбуждено уголовное дело. Более того – его отправили снова воевать на фронт.

Внимание обратили на это жители населенного пункта, где произошла трагедия. Люди начали обращаться в правоохранительные органы с вопросами, когда будут приняты какие-либо меры. На это они получили довольно лаконичный ответ: "А зачем? Ему все равно скоро возвращаться на фронт".