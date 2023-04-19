Судимий за вбивство вагнерівець повернувся з фронту і знову вбив людину

Найманець ПВК "Вагнера" повернувся з фронту й позбавив життя людину. Раніше росіянин вже був засуджений за вбивство.

Інформацію про інцидент почали поширювати російські ЗМІ. Як повідомляється, трагедія сталася 17 квітня в самопроголошеній "республіці" Південна Осетія, інформує 24 Канал.

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Вагнерівець вбив людину з ДЦП

Кадри з камери спостереження опублікували у російських соцмережах На них видно, як чоловік накинувся з ножем на перехожого.

Згодом стало відомо, що вбивця на відео - колишній в'язень та найманець ПВК "Вагнера" з позивним "Арбалет". За попередніми даними, чоловіка звати Георгій Сіукаєв. Він уже відбував строк за вбивство, яке скоїв у 2014 році. Чоловік повинен був сидіти у в'язниці, але був завербований Пригожином.

У ЗМІ повідомляють, що загиблим виявився 38-річний Сослан Валієв. Він був хворий на ДЦП.

Валієва доставили до лікарні, де він помер від отриманих ран,

– заявили у пресслужбі так званого МВС окупованої республіки.

У ПВК "Вагнера" цинічно прокоментували вбивство, яке вчинив їхній найманець. Євген Пригожин маразматично заявив, що "повторна злочинність підопічних коливається від 0,28 до 0,32%". За його словами, після служби в ПВК найманці рідше скоюють злочини. Ба більше, Пригожин пообіцяв "уточнити деталі інциденту".

Вагнерівець у відпустці вбив власну дружину

Тижнями раніше мережу сколихнула історія мобілізованого в'язня з ПВК "Вагнера", який воював в Україні, а потім – вбив жінку під час відпустки у Росії. Варто зазначити, що проти злочинця не відкрили кримінальну справу. Ба більше – його відправили знову воювати на фронт.

Увагу звернули на це мешканці населеного пункту, де сталася трагедія. Люди почали звертатися до правоохоронних органів з питаннями, коли будуть вжиті хоч якісь заходи. На це вони отримали доволі лаконічну відповідь: "А навіщо? Йому все одно скоро повертатися на фронт".