Комфорт и безопасность пассажиров всегда актуальны: почему петиция о раздельных вагонах по полу уместна

На сайте Кабинета Министров Украины 15 мая появилась петиция с предложением создать в поездах, следующих по маршруту дольше шести часов, отдельные вагоны для мужчин и женщин. Только за неполных четыре дня она собрала почти половину необходимых для рассмотрения подписей, а также спровоцировала обсуждение целесообразности в сети.

Несмотря на то, что автор петиции Ольга Ожогина, которую поддержали ОО "Дівчата" и сообщество "Жіноцтво", в петиции предложила создать не только вагоны для женщин, но и для мужчин, которые будут курсировать вместе с общими, множество комментаторов сети набросились на идею создания именно женских вагонов, почти полностью игнорируя сбалансированную петицию к Укрзализныце. Среди противников такой идеи звучали как привычные уже лозунги "не ко времени", так и сведенные к абсурду предложения одеть женщин в паранджу. Так что вопрос создания таких вагонов следует рассмотреть подробнее.

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Что именно предложили в петиции

Перед тем, как погрузиться в проблематику необходимости создания отдельных по полу пассажирских вагонов в поездах дальнего следования, следует разобраться в том, о чем говорилось в петиции. По мнению комментаторов сети, прежде всего, как уже говорилось, Ольга Ожогина не сконцентрировалась исключительно на женщинах.

Чтобы обеспечить комфорт путешествия, она предложила создать и вагоны, билеты в которые смогут приобрести исключительно мужчины. Как объяснила автор петиции, это обусловлено не только безопасностью, но и комфортом пассажиров. Ведь на длинных маршрутах, когда нужно не раз переодеться и уснуть в компании неизвестных людей в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут чувствовать дискомфорт из-за людей противоположного пола.

Введение таких вагонов не означает, что все поезда должны быть полностью поделены на женские и мужские части. Следовательно, нарекания относительно того "а как путешествовать семьям" абсолютно неоправданны.

Притом, если в выделенных вагонах уже не будет места, Ольга Ожогина предложила ввести новую функцию при покупке билета. По ее мнению, которое разделяют и подписанты петиции, уместно было бы добавить фильтр "пол".

Конечно, не обошла Ольга и редкие случаи неприемлемого поведения, а также изнасилований, случавшихся в поездах не раз. Следовательно, выделение на весь поезд хотя бы одного отдельного вагона для женщин и одного для мужчин, по ее мнению, смогло бы длительное путешествие сделать не только более безопасным, но и комфортным. А значит, предотвратить негативный опыт пассажиров.

Действительно ли инициатива нежизнеспособна для воплощения

Следует отметить, что попытка создать отдельные вагоны для женщин и мужчин в Укрзализныце уже была – в 2010 году. Это попыталась сделать Львовская железная дорога в 12 поездах, где на целый поезд был один разделенный вагон. Впоследствии такую же практику переняла и Донецкая железная дорога.

Однако впоследствии от такой затеи в компании отказались, аргументируя это отсутствием спроса, а также рядом других причин. В их числе дискриминация, а также то, что компания не имеет права отказать пассажиру в покупке билета в тот или иной вагон и не может идентифицировать покупателя по полу.

Существуют имена и фамилии, которые трудно идентифицировать по половому признаку,

– отметили ранее в компании.

Более того, в Укрзализныце добавили, что, согласно правилам перевозок пассажиров, при покупке билета можно допустить до трех ошибок в своих инициалах. Следовательно, условный Александр сможет назваться Александрой и попасть в "женский" вагон.

Однако следует отметить, что автор петиции предусмотрела и такие случаи идентификации, даже если не будет возможности приобрести билет в отдельный вагон для своего пола. Для этого достаточно всего лишь ввести функцию при покупке билета, которая позволила бы увидеть пол попутчиков в длительном путешествии.

Более того, юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии 24 Каналу отметил, что такой фильтр поможет избежать и ситуаций, когда при ошибке в инициалах пассажир или пассажирка может попасть в вагон, предназначенный для другого пола.

Если соответствующие изменения определят обязанность декларировать пол при приобретении билетов, то вполне логично, что мужчины не смогут воспользоваться местами в условных вагонах для женщин. Предлагаемый подход с добавлением фильтра "пол" должен также исключить возможности манипуляций с допустимым пределом ошибок в анкетных данных пассажира УЗ,

– подчеркнул Владислав Юрчак.

Однако, как обычно, не все так просто. Ведь если именно введение такого фильтра не вызывает никаких сложностей, то, как отметил юрист, "исходя из последних мировых тенденций, встает вопрос по поводу небинарных лиц, а также несовершеннолетних детей".

Предложение "дискриминирует" мужчин?

Один из самых частых комментариев относительно предложения создать отдельные вагоны касается того, что якобы это будет только способствовать дискриминации людей из-за их пола. При этом, заметим, комментируя петицию, украинцы обращали внимание на это именно в привязке к созданию женских вагонов.

Ведь воплощение в жизнь такой петиции якобы сразу будет выносить условный общественный приговор мужчинам по их половому признаку. Однако Ольга Ожогина в комментарии 24 Каналу опровергла такие выводы.

Это равные условия, это не дискриминация. То есть, будет определенное количество – хотя бы один вагон для женщин и хотя бы один, соответственно, вагон для мужчин. То есть те, кто путешествует с семьей, у них есть все возможности для того, чтобы купить билет в смешанный вагон, и у них будет выбор, никто не будет дискриминирован,

– подчеркнула она.

Также Ольга не считает целесообразным аргумент относительно дискриминации из-за того, что якобы "женщины хотят отделиться" и не пускать в свои вагоны людей противоположного пола. "На самом деле когда ты находишься с представителем другого пола, ты максимально ограничен в своих действиях. Ты не можешь переодеться, если ты на верхней полке, ты должен постоянно забираться и слезать оттуда, и это может спровоцировать определенный дискомфорт. Потому это не дискриминация, это определенные меры, которые могут повысить комфорт при поездке в поезде. Так же, как, например, есть отдельные женские хостелы, отдельные мужские хостелы. Женские туалеты и мужские туалеты", – отметила автор петиции.

Аргумент относительно дискриминации мужчин разбил и юрист Владислав Юрчак. Он подчеркнул, что хотя сегодня отсутствуют конкретные подзаконные акты, узаконивающие отдельные вагоны для того или иного пола, инициатива Ольги Ожогиной не может быть расценена как дискриминация. Все потому, что предложено выделять отдельные вагоны не только для женщин, но и для мужчин.

Более того, автор петиции предлагает не делить все вагоны поезда в зависимости от половой принадлежности, а исключительно ввести несколько таких вагонов в пределах поезда,

– отметил Владислав Юрчак.

Юрист не исключил, что при введении инициативы возможны попытки обжаловать такое решение в суде. Однако поскольку предложения в петиции сбалансированы, то никак не могут считаться дискриминацией того или иного пола.

Безопасность людей всегда актуальна: почему "женские вагоны" не глупость

Кроме вероятной дискриминации распространено мнение, что внедрение такой инициативы "не ко времени", ведь в стране война, о каких вагонах может идти речь. Более того, пытаясь высмеять аргументацию предложения по предотвращению неприемлемого поведения, притязаний и изнасилований в поездах, в сети дошло и до сведения инициативы в абсурд. Мол, тогда создавайте отдельные вагоны для курильщиков, людей с детьми и для тех, кто храпит. Да и вообще, зачем останавливаться только на отдельных вагонах, вон еще есть общие улицы, офисы, кафе и т.д. В то же время, по их мнению, женщинам же в отдельных вагонах некому будет помочь "сумочку наверх поднять".

Очевидно, "остроумным" комментаторам, которым "женские вагоны" кажутся глупостью, никогда не приходилось самим находиться в опасной ситуации, да еще и в месте, откуда и бежать-то некуда. А, к сожалению, такие случаи в Украине – не единичны.

Чего стоит только громкий случай, произошедший с Анастасией Луговой в 2020 году в поезде, который ехал из Мариуполя в Киев. Тогда примерно в 3 часа ночи женщина проснулась от сильных ударов по голове незнакомого голого мужчины, в результате которых получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы. После избиения мужчина еще и пытался ее изнасиловать, и все это происходило, несмотря на то, что с Анастасией вместе в купе находился ее несовершеннолетний сын.

Более того, по словам женщины, ей никто не помог, а проводники не вызвали полицию и просили не писать заявление, потому что нападавший ехал "зайцем". Чтобы женщина не обращалась в полицию, ей даже предлагали деньги.

Или другой случай, разразившийся в инфополе уже в следующем году. Тогда попутчик известной иллюстраторши Надежды Кушнир разделся и хотел, чтобы она рукой проверила, что у него нет пупка. А когда женщина отказалась, то в ответ начал словесно ее оскорблять – говорил, что она ничтожество и жизнь у нее не сложится.

Я развернулась к стене. Он закрыл дверь, стянул с меня одеяло. Сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться,

– рассказала Надежда.

И при этом никто из пассажиров не поддержал женщину, лишь выражали свое возмущение по поводу шума. Мол, как она посмела кричать. Более того, в комментариях под сообщением иллюстраторши нашлось много желающих написать гневные комментарии, в которых обвиняли ее в попытке пропиариться на этой теме.

И таких ситуации – множество / Скриншоты из твиттера

К тому же, следует отметить, что, согласно данным ОБСЕ 2019 года, в Украине две трети, а именно 67% женщин в возрасте от 15 лет испытали психологическое, физическое или сексуальное насилие. Также к этой статистике следует не забывать в уме добавлять и то, что большинство женщин даже не сообщают о том, что над ними совершили сексуальное насилие по целому ряду причин.

Поэтому вряд ли тема женской безопасности в транспорте – это причина для насмешки. Ведь совсем не смешно становится тем, кто в замкнутом пространстве остается лицом к лицу с физически более сильным обидчиком, который решил, что имеет право на чужое тело.



Уровень распространенности насилия над женщинами / Скриншот

Конечно, в качестве контраргумента можно вспомнить распространенную фразу "но ведь не все мужчины такие", и это правда. Однако следует напомнить, что вместе с ней достаточно комфортно сосуществует утверждение "сама знала, куда идешь, знала, что там будут мужчины". Да и родители или партнеры не очень охотно отправляют своих близких туда, где могут быть мужчины, почему-то сразу забывая, что "не все такие".

И пока в обществе жертвам изнасилований в лицо бросают "самая виновата" и отказываются даже принимать заявления по поводу сексуального насилия, желание женщин чувствовать себя в комфорте в длительных путешествиях отнюдь не может быть предметом высмеивания.



Страх быть изнасилованной не причина для осуждения и смеха / Скриншот

Конечно, нельзя отбрасывать и тот факт, что и мужчины, хоть и значительно меньше, но также испытывают сексуальные притязания со стороны женщин. Однако при этом все-таки физическое преимущество мужчин над женщинами дает ощущение безопасности.

Следовательно, сегрегация в вагонах никак не затрагивает права мужчин. Взамен она однозначно защищает право женщин на безопасность.