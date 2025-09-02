Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже 2 сентября может принять решение о том, что бизнесмен Сергей Тищенко согласился на сделку со следствием по так называемому делу нефтепродуктов Курченко.

Если ВАКС утвердит соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности, то Тищенко заплатит в бюджет менее 200 миллионов гривен. При том, что установленные следствием убытки государству по этому делу составляют 967 миллионов гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на LB. ua и их источники.

Что известно о ходе дела?

29 августа в ВАКС журналисты пытались выяснить детали сделки и сумму убытков, которых понесло государство по делу бизнесмена Сергея Тищенко по хищению арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Однако прокурор Александр Снегирев отказался раскрывать эту информацию. он также отметил, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

В издании отмечают, что направили запрос в САП относительно деталей соответствующего соглашения Тищенко со следствием еще 27 августа. Ответ на запрос обнародуют сразу после того, как его получат. Обычно, ответ на запрос предоставляют в течение 5 рабочих дней. Срок могут продлить до 20 рабочих дней, но для этого должна быть причина и об этом запрашивающему должны сообщить дополнительно.

Что известно о деле?

По данным следствия, в 2014-2015 годах Тищенко вместе с бывшим нардепом Сергеем Пашинским завладели почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко. Их стоимость оценивается в более 817 миллионов гривен.

В феврале 2024 года СБУ сообщила фигурантам о подозрении. Сначала суд арестовал Тищенко с альтернативой залога в 363 миллиона гривен, который впоследствии снизили до 181 миллиона. В августе 2025 года меру пресечения смягчили до личного обязательства.