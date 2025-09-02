Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже 2 вересня може ухвалити рішення щодо того, що бізнесмен Сергій Тищенко погодився на угоду зі слідством у так званій справі нафтопродуктів Курченка.

Якщо ВАКС затвердить угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) про визнання винуватості, то Тищенко заплатить до бюджету менше ніж 200 мільйонів гривень. При тому, що встановлені слідством збитки державі у цій справі складають 967 мільйонів гривень, пише 24 Канал із посиланням на LB. ua та їхні джерела.

Що відомо про перебіг справи?

29 серпня у ВАКС журналісти намагалися з’ясувати деталі угоди та суму збитків, яких зазнала держава у справі бізнесмена Сергія Тищенка по розкраданню арештованих нафтопродуктів бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Однак прокурор Олександр Снєгірьов відмовився розкривати цю інформацію. він також наголосив, що засідання відбуватиметься у закритому режимі.

У виданні зазначають, що направили запит до САП щодо деталей відповідної угоди Тищенка зі слідством ще 27 серпня. Відповідь на запит оприлюднять одразу після того, як її отримають. Зазвичай, відповідь на запит надають протягом 5 робочих днів. Термін можуть продовжити до 20 робочих днів, але для цього повинна бути причина та про це запитувачу мають повідомити додатково.

Що відомо про справу?

За даними слідства, у 2014-2015 роках Тищенко разом з колишнім нардепом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів, що належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня вартість оцінюється у понад 817 мільйонів гривень.

У лютому 2024 року СБУ повідомила фігурантам про підозру. Спершу суд заарештував Тищенка з альтернативою застави у 363 мільйони гривень, яку згодом знизили до 181 мільйона. У серпні 2025 року запобіжний захід пом’якшили до особистого зобов’язання.