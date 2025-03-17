В Киеве в возрасте более 90 лет умерла Валентина Бузина, о смерти которой "кричат" росСМИ. Она была матерью Олеся Бузины – скандально известного журналиста и писателя с пророссийскими взглядами.

Его убили 16 апреля 2015 года в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что известно о жизни Валентины Бузины

В свое время Олесь Бузина оскандалился обесцениванием украинской культуры и критикой Революции Достоинства. Поэтому россияне используют смерть его матери в пропагандистских целях.

Женщина несколько лет посещала судебные заседания по делу о смерти ее сына, а также давала интервью пророссийским СМИ.

Валентина Бузина все это время проживала в украинской столице. Последние годы своей жизни вела закрытый образ жизни, в информационном пространстве появлялась редко.

Соседи рассказали, что она была замкнутым человеком, а пообщаться изредка могла лишь с друзьями сына.

Причину ее смерти пока не озвучивают. Между тем в росСМИ раскручивают "трагическую историю женщины, которая так и не добилась справедливости".

В 2015 году там так же активно говорили об убийстве Олеся Бузины. Они заявляли о "политическом убийстве", которое якобы связано с "преследованием инакомыслия в Украине".

Смерть его матери стала для пропагандистов поводом снова заговорить о "преступлениях киевского режима".

Вместе с росСМИ активизировались также и украинские журналисты-предатели. Среди них подсанкционные Ольга Шарий и Диана Панченко.

Умерла Валентина Павловна Бузина, мать Олеся Бузины. Я ее знала. "Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны", – говорила она мне в разговоре. Я знаю много трагических историй. Но эта одна из худших... Много несправедливости придется искоренить. На многие вопросы ответить. Но мы это сделаем. Ради этой храброй женщины и таких как она,

– заявила Панченко.

Что известно об Олесе Бузине

Олесь Бузина был уроженцем Киева и получал образование филолога в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Работал в изданиях "Кievskie Vedomosti" и "Сегодня". Там он мог публиковать свои контроверсионные тексты об истории Украины и политике. Он распространял идеи "общего исторического прошлого" с Россией, а также критиковал украинское национальное движение.

Свои пророссийские нарративы Бузина продвигал и на телевидении.

Кроме того, написал он ряд книг. В свое время "Вурдалак Тарас Шевченко" и "Тайная история Украины-Руси" вызвали волну критики и возмущения среди украинской интеллигенции и читателей.

Убили его возле собственного дома. Это вызвало значительный резонанс, но обстоятельства до сих пор до конца не выяснены.

Было несколько подозреваемых, среди которых экс-боец батальонов МВД "Киев-2" и "Гарпун" Андрей Медведько и лейтенант гвардии ВСУ, экс-командир 54 отдельного разведывательного взвода Денис Полищук, но своей вины они не признали.

Они были арестованы. Однако, Полищук вышел через 2 месяца под залог, который внес бизнесмен и медиа-владелец Алексей Тамразов. Что касается Медведько, то ему изменили меру с домашнего ареста на личное обязательство.

Досудебное расследование по этому делу было завершено в 2017 году. Чуть позже апелляция отказалась менять подсудность дела и вернула его в Шевченковский суд Киева.