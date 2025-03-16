Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала отметил, что в российском телевидении сейчас царит сумбур. Появление Дональда Трампа на политической арене везде сеет хаос, в том числе и в российском эфире.

Смотрите также "Путин тянет время": почему Кремль боится прекращения огня в Украине, – The Times

"Вы обратили внимание? Там возникли дискуссии, плюрализм и разные мнения. С одной стороны – "партия войны", которую представляет известный, так сказать, Артем Шейнин. С другой – осторожная, маневренная "партия мира", которую воплощает Юсин. Эти дискуссии вспыхивают регулярно", – сказал Игорь Яковенко.

Основные ресурсы в "партии войны"

Он добавил, что ранее "партия мира", которую сейчас отстаивает Юсин, была загнана в подполье. За слово "мир" можно было сесть за решетку. После прихода Трампа, они начали говорить громче.

Несмотря на то, что ведущий Шейнин пытается снова загнать Юсина "под лавку", тот сопротивляется. "Партия войны" доминирует, ведь во главе ее стоит Владимир Путин. Основные ресурсы – у партии войны,

– добавил Игорь Яковенко.

Он отметил, что микрофон держит именно "партия войны". В частности к ним относятся ведущие, которые воплощают в жизнь нарративы российской пропаганды: Артем Шейнин, Владимир Соловьев и Ольга Скабеева. Несмотря на это, "партия мира" уже понемногу начинает делать какие-то заявления.