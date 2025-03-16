Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на обозревателя The Times Марка Галеотти. Владимир Путин уже несколько недель не дает четкого ответа на предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, что создает сомнения относительно его стратегии на международной арене.

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Почему Путин не готов к прекращению огня

Как объясняет Галеотти, этот подход подчеркивает не только желание российского лидера выиграть время, но и свидетельствует о его глубоком дискомфорте при принятии сложных решений, особенно когда ему нужно быстро реагировать.

Несмотря на всю свою публичную "маскулинность", Путин пытается избегать ситуаций, которые заставляют его принимать быстрые и сложные решения.

От решения вопроса о том, как справиться с убийством оппозиционного политика Бориса Немцова, совершенным в 2015 году лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, до решения дилемм COVID, когда нет простых ответов, он пытается уклониться или оттянуть решение, – отмечает Галеотти в своей статье.

Теперь ставки для Путина чрезвычайно высоки, поскольку отклонение от предложения о прекращении огня может вызвать негативную реакцию со стороны США, в частности от Дональда Трампа. С другой стороны, принятие предложения может привести к протесту ультранационалистов в России, которые возмущаются любыми уступками.

Как отмечает обозреватель, Путин, вероятно, хочет получить время для оценки новой ситуации на фронте, особенно после того, как российские силы перебросились с Донбасса в Курскую область, что позволило украинским военным провести несколько контратак.

Это может свидетельствовать о том, что Кремль все же предусматривает возможность прекращения огня, однако хочет быть абсолютно уверенным, что после заморозки линии фронта не потеряет территории, которые уже контролирует.

Принятие 30-дневного перемирия не обязывает Путина к дальнейшим шагам, но уменьшает вероятность того, что западные лидеры, в частности Трамп, начнут считать его главным препятствием для мира. Путин пытается избежать обвинений в неудачах, поэтому тянет с решением, чтобы продолжить вытеснение Украины с территории России до того, как будет достигнуто какое-либо соглашение.

Однако, как отмечает британский дипломат, стратегия Кремля заключается в том, чтобы замедлить или свести к минимуму переговоры, придирчиво изучая каждый пункт. И хотя перемирие даст возможность как Украине, так и России перегруппировать силы, Путин пытается извлечь максимальную выгоду из каждого остановленного шага.

