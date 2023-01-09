Важные проекты фонда "Вернись живым": Чмут рассказал, какая их особенность
Благотворительный фонд "Вернись живым" с 2014 года активно помогает и поддерживает украинскую армию. В настоящее время фонд имеет несколько открытых важных проектов.
Подробнее о них 24 Каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Так, одним из них является проект "ОКО за ОКО", в рамках которого планируют собрать средства на 25 разведывательных комплексов "ШАРК".
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25 разведывательных комплексов
Чмут рассказал, что один разведывательный комплекс "ШАРК" включает:
- 1 наземную станцию, расположенную на полноприводном автобусе Torsus;
- 2 самолета, а также 1 запасной;
- полный комплект всех компонентов, необходимых для ремонта и эксплуатации.
В целом благотворительный фонд "Вернись живым" в рамках этого проекта планирует закупить:
- 75 самолетов;
- 25 автобусов;
- 25 катапульт;
- 25 наземных комплексов.
"ШАРК" – это самолет бригадного уровня с глубиной разведки до 60 километров и защищенным каналом связи – одним из лучших на мировом рынке от украинского производителя", – сообщил руководитель благотворительного фонда.
Чмут рассказал о проектах от "Вернись живым": смотрите видео
Напомним, что "ОКО за ОКО" является совместной инициативой фонда "Вернись живым" и сети ОККО, в рамках которого планируют собрать 325 миллионов гривен. Так, с ноября, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS 95/DIESEL на покупку "ШАРКов".
Уже собрали средства на 11 разведывательных комплексов.
Чмут рассказал, что Фонд будет передавать разведывательные комплексы "ШАРК" украинским военным где-то в конце февраля – начале марта, учитывая их производство. Всего до конца июня все 25 "ШАРК" должны быть изготовлены и переданы Вооруженным Силам.
Проект усиления Теробороны
В рамках другого проекта благотворительного фонда "Вернись живым" планируют собрать средства на приобретение разведывательно-ударных комплексов для Теробороны. В настоящее время собрали уже более 110 миллионов гривен.
Благодаря этому проекту в каждой из 31 бригады территориальной обороны планируют создать отдельную минометную батарею в формате разведывательно-ударного комплекса.
По словам Чмута, каждый из разведывательно-ударных комплексов включает:
- 6 минометов 120-миллиметрового калибра;
- 3 пикапа;
- 3 квадрокоптера;
- средства связи;
- приборы ночного видения;
- бинокли;
- планшет;
- пакет обучения от инструкторов.
"Каждая бригада ТрО получит новые огневые мощности", – отметил руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".
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В настоящее время Тероборона имеет только 60 и 82-миллиметровые минометы. Так что благодаря проекту они получат вдвое более мощные минометы, а это увеличение глубины поражения до 7,1 километра, а также большая мощность.