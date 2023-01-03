Пишут, что погибший воин творил в технике, которая лежит на стыке графики и живописи и называется "сухая кисть". Родные юноши говорят, что его рисунок с кораблем в шторме напоминает им Украину сейчас.

Читайте также Они настроены воевать долго, – Минобороны о перспективах мобилизации в России

Родители воина увековечили искусство сина

Свои рисунки защитник выполнял на неогрунтованной поверхности, используя очень жесткие кисти и масляные краски, которые тонким слоем растирал на бумаге или ткани. Это создавало фотографический эффект и максимально приближало работу Ярослава к реальности.

Воин погиб в Донецкой области 9 мая / Фото "Повернись живим"

После трагедии родители воина поставили своей целью увековечить сыновнее искусство и выпустили книгу с его рисунками. Кроме того, семья бойца решила перечислить часть средств, полученных от государства, на благотворительность.

1 000 000 гривен из них семья перевела в наш Фонд. Мы умилены до слез и хотим, чтобы вы знали историю Ярослава Палийчука, а также увидели его работы,

– говорится в сообщении.

Произведения Ярослава Палийчука / Фото "Повернись живим"

Что ждать в этом году от врага

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия не планирует завершать войну против Украины. Более того, страна-террорист будет пытаться проводить новые наступления на фронте. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

"Они (россияне – 24 Канал) понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно уйти с Севера или Востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", – подчеркнул Черняк.