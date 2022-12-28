Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен.

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В эту сумму будет входить:

25 автомобилей с пунктом управления комплексами;

75 беспилотных летательных аппаратов;

25 пусковых установок.

Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут на передовой.

Современные разведкомплексы "ШАРК" / Фото ОККО

Напомним, что с начала ноября сеть ОККО гривну с каждого литра горючего PULLS 95/DIESEL перечисляет на закупку разведкомплекса "ШАРК". Поддержать проект можно также и через специальный счет "Повернись живим".