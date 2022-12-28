Усього ж ініціатори проєкту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень.

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У цю суму входитиме:

25 авто з пунктом управління комплексами;

75 безпілотних літальних апаратів;

25 пускових установок.

Як зазначають у фонді, розвідкомплекси дуже чекають на передовій.

Сучасні розвідкомплекси "ШАРК" / Фото ОККО

Нагадаємо, що з початку листопада мережа ОККО гривню з кожного літра пального PULLS 95/DIESEL перераховує на закупівлю розвідкомплексів "ШАРК". Підтримати проєкт можна також і через спеціальний рахунок "Повернись живим".