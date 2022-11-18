В його основу ляже зображення української ілюстраторки Дарці Зіроньки, опубліковане в рамках флешмобу креативної спільноти на її сторінці в інстаграмі. Про це повідомляє директорка департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми PULLS помсти в дії: гроші на перший розвідкомплекс "ШАРК" зібрано

Малюнок Дарці Зіроньки використають для муралу / Фото з інстаграму художниці

Розвідувальний комплекс "ШАРК" незабаром буде зображено на муралі в Києві. Авторка зображення Дарця Зіронька намалювала українського воїна, який тримає на плечі розвідувальний комплекс "ШАРК". До слова, на поставку "ШАРКів" до ЗСУ зараз акумулюють кошти ОККО та "Повернись живим".

"Нам дуже приємно, що креативна спільнота підтримала нашу з "Повернись живим" ініціативу "ОКО ЗА ОКО" й запустила флешмоб. Ми надихнулися роботами ілюстраторів і буквально одразу виникла ідея покласти одну з них в основу муралу. Всі роботи прекрасні, патріотичні, сучасні, та потрібно було обрати одну. Вже поспілкувалися з одним із авторів – Дарцею Зіронькою – і запропонували співпрацю", – каже директорка департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

"ОКО ЗА ОКО": що відомо про благодійну ініціативу

У рамках проєкту "ОКО ЗА ОКО" буде закуплено 25 розвідувальних комплексів "ШАРК" для потреб Збройних Сил України. Загалом на це потрібно 325 мільйонів гривень.

Починаючи з листопада, мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL на придбання "ШАРКів". Кошти на 2 перших комплекси вже вдалося закумулювати.

Впевнені, що завдяки такій підтримці ми швидко придбаємо 25 сучасних розвідкомплексів для ЗСУ, а після перемоги мурал буде нам всім нагадуванням про згуртованість і патріотизм українців, які пліч-о-пліч стали на захист країни і на фронті, і в тилу,

– зазначає Ярослава Полякова.

"ШАРК" – це сучасна розробка української компанії "Укрспецсистемс" із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку завдань. До складу одного комплексу входять:

наземна станція управління на базі спеціально модифікованого прохідного мікроавтобуса,

безпілотні літальні апарати,

пускова установка.

Придбані з допомогою українців комплекси "Повернись живим" розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки ця техніка є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.