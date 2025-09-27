Делают очень опасные вещи, прежде всего для себя, – Зеленский о дронах Венгрии в Украине
- Президент Зеленский прокомментировал инцидент с венгерскими дронами, которые нарушили воздушное пространство Украины, отметив, что это опасные действия для Венгрии.
- По словам Зеленского, нарушение было осуществлено разведывательным дроном.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с венгерскими дронами, нарушившими воздушное пространство Украины. По его словам, эта ситуация не идет на пользу Венгрии.
Он отметил, что это был дрон-разведчик. Об этом сообщает 24 Канал.
Что Зеленский сказал о венгерских дронах, залетевших в Украину?
Зеленский отметил, что разведка украинской территории это прежде всего опасные действия для Венгрии.
Это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя,
– сказал президент.
Что известно о венгерских дронах в Украине?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства вдоль украинско-венгерской границы со стороны неизвестных дронов. Вероятно, они были венгерскими. Они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что Зеленский "теряет рассудок" из-за этих заявлений.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 сентября опубликовал в X карту вторжения венгерского дрона в воздушное пространство Украины.