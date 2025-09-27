Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент з угорськими дронами, що порушили повітряний простір України. За його словами, ця ситуація не йде на користь Угорщині.

Він зазначив, що це був дрон-розвідник. Про це повідомляє 24 Канал.

Що Зеленський сказав про угорські дрони, що залетіли в Україну?

Зеленський зазначив, що розвідування української території це перш за все небезпечні дії для Угорщини.

Це дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе,

– сказав президент.

Що відомо про угорські дрони в Україні?