26 сентября венгерский разведдрон дважды нарушил воздушное пространство Украины, залетев в глубь на 40 километров. Это представляет прямую угрозу со стороны страны-члена ЕС. Однако здесь могло не обойтись и без России.

Стране-агрессору могли быть нужны разведывательные данные по Закарпатью. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Москва может иметь прямое влияние на Виктора Орбана.

Какой сценарий разыгрывает Орбан относительно венгерских дронов в Украине?

Политолог отметил, что Украина должна серьезно рассматривать венгерские беспилотники в своем воздушном пространстве. Это могла быть ошибка, но о залете дронов Венгрии говорил и Владимир Зеленский, и руководитель МИД Андрей Сибига, который предоставил снимки в виде доказательства.

Буряченко также вспомнил, что полгода назад работники правоохранительных органов обнаружили венгерскую агентурную сеть, которая завербовала двух украинцев, чтобы те передавали информацию о военных объектах на территории Закарпатья. Ранее также Украина обнаружила сеть распространения венгерских паспортов в этой области.

Если смотреть комплексно – это умышленные действия. Они точно свидетельствуют о недружественной политике Венгрии в отношении Украины и, вероятно, о территориальных претензиях. Между тем венгерский дрон мог лететь с конкретной целью – промониторить объекты критической инфраструктуры Украины. Это недопустимо со стороны страны ЕС,

– подчеркнул он.

По мнению политолога, Орбан участвует в политической войне. С одной стороны его поддерживают Россия и ультраправые в Европе, с другой – его риторика является деструктивной для Европейского Союза. Премьер-министр Венгрии должен искать баланс.

"Возможно, на Орбана есть компромат. Возможно, он не хочет делать то, что делает, но его шантажируют. Если России нужны были разведданные по Закарпатью, она может иметь "толстые папки" на Орбана и указывать ему, что делать. Венгерские спецслужбы могут слушать определенных людей из ФСБ, что мог попросить премьер Венгрии", – предположил он.

Буряченко подытожил, что венгерские дроны в Украине могли быть совсем не в интересах Орбана, ведь у него и так хватает внутриполитических проблем. Все указывает, что это игра России, что вызывает серьезные угрозы для Украины.

Что известно о венгерских дронах в воздушном пространстве Украины?