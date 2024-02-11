Позиция довольно циничная: Венгрию и Россию объединяет далеко не дружба

Венгерский глава МИД Петер Сийярто возмутился, что правительство его страны считают "другом Путина". По его мнению, Венгрия "поднимает важные вопросы, но ее никто не слышит". На самом деле эта страна выполняет геополитический заказ.

Об этом 24 Каналу отметил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, что в политике нет дружбы.

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Дружба или нет между Венгрией и Россией

По словам Божко, Венгрия пытается сконструировать альтернативный факт, что ее политика не связана с Россией. Мол, это определенное альтернативное явление.

"В Великобритании частично могут это понять. Потому что они имели определенные разногласия с ЕС. Почему они и вышли. Они были противниками вещей, против которых по сути выступала Венгрия. Она выступает против более централизованной политики ЕС, большего контроля Еврокомиссии, Парижа и Берлина над ситуацией внутри Союза. Против чего когда-то выступал Лондон и имел определенную глубокую политическую дискуссию с Германией и Францией", – отметил он.

Сейчас Венгрия выполняет роль определенного деструктивного элемента. Но не с позиции мощного игрока. Вероятно, она выполняет особое поручение, которое может реализовать только член ЕС.

"Если бы Венгрия находилась вне ЕС, как Сербия, то возможно это поручение Россия, Китай и другие подобные государства адресовали бы другому государству. Это не предмет дружбы – это циничная геополитика. Венгрия рассуждает как ей получить выгоду между центром и периферией в ЕС. С другой стороны – последовательно пытается играть с разными игроками, чтобы Орбана невозможно было снять с должности", – добавил Божко.

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