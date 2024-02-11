Позиція досить цинічна: Угорщину та Росію поєднує далеко не дружба

Угорський очільник МЗС Петер Сіярто обурився, що уряд його країни вважають "другом Путіна". На його думку, Угорщина "порушує важливі питання, але її ніхто не чує". Насправді ця країна виконує геополітичне замовлення.

Про це 24 Каналу зазначив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він підкреслив, що у політиці немає дружби.

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Дружба чи ні між Угорщиною і Росією

За словами Божка, Угорщина намагається сконструювати альтернативний факт, що її політика не пов'язана з Росією. Мовляв, це певне альтернативне явище.

"У Великій Британії частково можуть це зрозуміти. Бо вони мали певні розбіжності із ЄС. Чому вони і вийшли. Вони були противниками речей, проти яких по суті виступала Угорщина. Вона виступає проти більш централізованої політики ЄС, більшого контролю Єврокомісії, Парижа та Берліна над ситуацією всередині Союзу. Проти чого колись виступав Лондон і мав певну глибоку політичну дискусію з Німеччиною і Францією", – зазначив він.

Наразі Угорщина виконує роль певного деструктивного елемента. Але не з позиції потужного гравця. Ймовірно, вона виконує особливе доручення, яке може реалізувати лише член ЄС.

"Якби Угорщина перебувала поза ЄС, як Сербія, то можливо це доручення Росія, Китай та інші подібні держави адресували б іншій державі. Це не предмет дружби – це цинічна геополітика. Угорщина міркує як їй отримати зиск між центром і периферією в ЄС. З іншого боку – послідовно намагається грати з різними гравцями, щоб Орбана неможливо були зняти з посади", – додав Божко.

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