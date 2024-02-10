У суботу, 10 січня, президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Причиною стало її рішення помилувати чоловіка, якого засудили як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

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Що відомо про скандал

Катрін Новак помилувала перед візитом Папи Римського ще у квітні 2023 року близько 20 людей. Серед них виявився заступник директора дитячого будинку. Він допомагав колишньому директору цього закладу приховувати пов'язані з педофілією злочини. Самого директора засудили до 8 років за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками у період з 2004 по 2016 роки.

Його заступника засудили до 3 років та 4 місяців, а також заборонили йому працювати та займатися громадською діяльністю протягом п'яти років. За даними слідства, він намагався тиснути на дітей, щоб вони відмовилися від своїх свідчень та неправдиві свідчення. Нещодавно на тлі помилування цього чоловіка в Угорщині стався гучний скандал. Опозиційні закликали президентку Новак піти у відставку.

У п'ятницю, 9 лютого, у Будапешті відбувся мітинг за участю приблизно однією тисячі людей. Сотні протестувальників вимагали від Новак відставки. Сама вона у той момент перебувала у Катарі.

Що сказала Новак

Катрін Новак не тільки оголосила про свою відставку, а й визнала, що рішення про помилування чекало на пояснення.

Я зробила помилку. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов'язок,

– заявила глава держави.

Новак попросила вибачення у всіх, кого вона образила, і у всіх жертв сексуального насилля, які, можливо, відчули, що президентка не підтримала їх. За її словами, вона очікує, що новий президент не робитиме помилок, а якщо зробить, то візьме за них на себе відповідальність та за потреби піде у відставку.

