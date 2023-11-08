Втім, президентка Угорщини не знає, як це зробити прямо зараз. Про це Новак заявила під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Угорщина не бачить змін відносно прав нацменшин

Президентка Угорщини зазначила, що мала дискусію щодо становища угорської меншини на Закарпатті разом з очільником НАТО. За її словами, Столтенберг поділяє позицію захисту нацменшин. Новак закликала українську сторону забезпечити право на використання угорської мови на Закарпатті.

На жаль, я бачу, що права меншин на Закарпатті досі не гарантовані. Я не бачу позитивної еволюції стосовно цього. Я думаю, аби зберегти наше дуже позитивне, ставлення до України, було б дуже корисно, якби українське керівництво також розглянуло ситуацію,

– сказала президентка Угорщини.

Єнс Столтенберг додав, що НАТО серйозно сприймає ці занепокоєння. Він розповів, що Альянс збирає форум для вирішення питань між Україною та союзниками.

"Це не лише питання, яке обговорювалось між союзниками НАТО, це також обговорювалося з Україною. Я також кілька разів обговорював права меншин з українським керівництвом", – зазначив очільник Альянсу.

Пошук миру та зустріч Орбана із Путіним

Президентка Угорщини заявила, що з перших днів її країна засуджує російське вторгнення та виступає за територіальну цілісність і суверенітет України. Втім, вона вважає, що кінцевою метою має бути мир. Однак, Новак наразі не бачить як можна було б провести переговори.

"Ми маємо якось знайти наш шлях до миру, чого я, чесно кажучи, наразі не бачу. Поки що не бачу виходу з цього військового конфлікту. Я впевнена, що ми повинні зрозуміти, як сісти за стіл переговорів і як досягти припинення вогню та миру наприкінці дня", – заявила Новак.

Угорська президентка також прокоментувала зустріч Орбана та Путіна.

Я можу вас запевнити, що не може і не повинно бути ніяких відносин між Угорщиною та Росією, які підірвуть наші зобов’язання перед нашими союзниками – НАТО чи Європейським Союзом,

– сказала вона.

Під час пресконференції очільник Альянсу вкотре закликав союзників проводжувати підтримувати Україну, оскільки це "відповідає інтересам безпеки всіх союзників".

"Цього тижня ми бачили, як F-16 прибули до Румунії. Завтра поїду до Німеччини, вони також оголосили про додаткову підтримку. Ми бачили пропозицію президента Байдена отримати більше грошей для подальшої підтримки з боку США, тому я впевнений, що союзники по НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну", – сказав Столтенберг.

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