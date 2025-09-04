Тотальная зависимость от Москвы: Венгрия снова блокирует помощь Украине
- Венгрия блокирует 6,6 миллиардов помощи Украине от ЕС из-за влияния Москвы, что случается не впервые.
- Виктор Орбан неоднократно оправдывал российскую агрессию и препятствует вступлению Украины в ЕС, утверждая, что это якобы угрожает Венгрии.
Председатель венгерской общины Киева Тибор Томпа отметил, что Венгрией управляют из российского посольства.
Венгрия продолжает блокировать 6,6 миллиардов евро помощи Украине от Европейского Союз. Это уже не впервые, когда венгерские власти препятствует поддержке нашего государства.
Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа отметил в эфире 24 Канала, что в свое время Виктор Орбан блокировал выделение средств от ЕС. Во время голосования тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц попросил его выйти, после этого решение приняли.
Почему Венгрия выступает против Украины?
Вопрос о выделении 6 миллиардов висит в воздухе уже очень давно. Конечно, главная причина в том, что венгерская власть находится под влиянием Кремля. Фактически Венгрией сейчас управляют из российского посольства в Будапеште.
Венгрия не хочет выделять деньги из-за тотальной зависимости от Москвы. Орбан сделает то, что ему скажут в Кремле,
– подчеркнул Тибор Томпа.
Он привел пример стран Балтии, Чехию, которые когда-то полностью зависели от российской нефти. Впрочем они смогли избавиться от этой зависимости. Например, сейчас в Чехии цена нефти даже дешевле, чем в Венгрии, которая продолжает связи с Россией.
Какая позиция венгерских властей относительно войны?
- Виктор Орбан известен своими скандальными высказываниями об Украине. Он неоднократно оправдывал российскую агрессию и обвинял украинскую власть. Например, Венгрия не присоединилась к совместному заявлению ЕС, в котором осуждали Россию за обстрел Киева 28 августа. Тогда погибло более 20 человек.
- Глава МИД Венгрии также высказывает похожие заявления. Он призвал официальный Киев "не втягивать его страну в войну". Также сказал, что Венгрия не несет за нее ответственности, поэтому "не стоит их провоцировать".
- Кроме этого, венгерские власти продолжают блокировать наше вступление в ЕС. В Будапеште подчеркнули, что не позволят "протолкнуть Украину в Евросоюз", потому что это якобы поставит их под угрозу. Там добавили, что не хотят "украинской мафии в Будапеште".