Верховная Рада просит украинцев распространить в соцсетях публикацию об уничтожении "Мрии"

Верховная Рада попросила украинцев распространить в своих соцсетях сообщения о уничтожении крупнейшего в мире самолета - украинской "Мрии", чтобы это заметили иностранные СМИ.

"Информационные войска!!! К бою! Максимальная мобилизация в твиттере! Просим в СМИ максимального распространения!!!", – говорится в сообщении Верховной Рады.

Для этого нужно процитировать на своей странице публикацию из этой ссылки.



В цитате следует написать:

Where is your help, #Europe & @NATO?

Close the sky over #Ukraine!

Exclude russia from the @UN Security Council!

@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN

#StopPutin #StopRussia

Кроме того, следует прокомментировать публикацию этим же текстом.

Добавим, самый большой самолет в мире украинского производства находился в аэропорту "Гостомель" под Киевом. Оккупанты атаковали его с воздуха.

