Верховна Рада просить українців поширити в соцмережах публікацію про знищення "Мрії"
Джерело:телеграм Верховної Ради
Верховна Рада попросила українців поширити в своїх соцмережах повідомлення про зниження найбільшого у світі літака – української "Мрію", щоб це помітили іноземні ЗМІ .
"Інформаційні війська!!! До бою! Максимальна мобілізація в твіттері! Просимо у ЗМІ максимального поширення!!!", – йдеться у повідомленні Верховної Ради.
До теми Нашу мрію про вільну державу вони ніколи не зруйнують, – Кулеба відреагував на знищення "Мрії"
Для цього потрібно процитувати на свою сторінку публікацію з цього посилання.
В цитаті варто написати:
Where is your help, #Europe & @NATO?
Close the sky over #Ukraine!
Exclude russia from the @UN Security Council!
@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN
#StopPutin #StopRussia
Окрім того, варто прокоментувати публікацію цим же текстом.
Додамо, найбільший літак у світі українського виробництва перебував в аеропорту "Гостомель" під Києвом. Окупанти атакували його з повітря.
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