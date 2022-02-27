Міністр закордонних справ наголосив, що Росії вдалося знищили наш літак "Мрія", однак мрію українського народу агресор ніколи не зруйнує.

Актуально Російські загарбники знищили український літак "Мрія"

Вони ніколи не зможуть зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу,

– запевнив урядовець.

Кулеба наголосив, що у цій війні Україна обов'язково переможе.

Зауважимо, найбільший літак у світі українського виробництва перебував в аеропорту "Гостомель" під Києвом. Окупанти атакували його з повітря.

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