Министр иностранных дел подчеркнул, что России удалось уничтожить наш самолет "Мрия", однако мечту украинского народа агрессор никогда не разрушит.

Актуально Российские захватчики уничтожили украинский самолет "Мрия"

Они никогда не смогут разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве,

– заверил чиновник.

Кулеба подчеркнул, что в этой войне Украина обязательно одержит победу.

Заметим, самый большой самолет в мире украинского производства находился в аэропорту "Гостомель" под Киевом. Оккупанты атаковали его с воздуха.

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