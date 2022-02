"Інформаційні війська!!! До бою! Максимальна мобілізація в твіттері! Просимо у ЗМІ максимального поширення!!!", – йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Для цього потрібно процитувати на свою сторінку публікацію з цього посилання.



В цитаті варто написати:

Where is your help, #Europe & @NATO?

Close the sky over #Ukraine!

Exclude russia from the @UN Security Council!

@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN

#StopPutin #StopRussia

Окрім того, варто прокоментувати публікацію цим же текстом.

Додамо, найбільший літак у світі українського виробництва перебував в аеропорту "Гостомель" під Києвом. Окупанти атакували його з повітря.

