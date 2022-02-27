"Информационные войска!!! К бою! Максимальная мобилизация в твиттере! Просим в СМИ максимального распространения!!!", – говорится в сообщении Верховной Рады.
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Для этого нужно процитировать на своей странице публикацию из этой ссылки.
В цитате следует написать:
Where is your help, #Europe & @NATO?
Close the sky over #Ukraine!
Exclude russia from the @UN Security Council!
@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN
#StopPutin #StopRussia
Кроме того, следует прокомментировать публикацию этим же текстом.
Добавим, самый большой самолет в мире украинского производства находился в аэропорту "Гостомель" под Киевом. Оккупанты атаковали его с воздуха.
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